Собянин утвердил ставку аренды в 1 рубль на земельные участки под промышленные объекты

17:11

Московские застройщики и арендаторы городской недвижимости получат поддержку от городских властей. Правительством мегаполиса был принят специальный пакет поправок в нормативные правовые акты, который позволит снизить арендную плату, предоставить отсрочки и рассрочки арендаторам земельных участков и нежилых помещений, находящихся в городской собственности.

Согласно постановлению, подписанному мэром Сергеем Собяниным, установлен мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда в городской собственности. Арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за II квартал 2022 года. А арендаторы участков земли, предоставленных под строительство, получат беспроцентную отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года сроком на шесть месяцев.

Кроме того, собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования для целей строительства, получат беспроцентную отсрочку за II квартал 2022 года. При этом арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции) объектов промышленно-производственного назначения, будет составлять всего 1 руб. в год.

Предполагается, что принятые меры помогут стабилизировать финансовое положение застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса и других арендаторов недвижимости, принадлежащей Москве.