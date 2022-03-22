0
0
187
НОВОСТИ

Собянин учредил гранты на пилотные тестирование инновационных разработок

17:37 22.03.2022

Технологические компании получат поддержку от московских властей. Например, на проведение тестирований инновационной продукции будут выделены гранты до 2 млн руб. Бюджетные финансы можно будет использовать для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, нужного для апробации разработок. Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Грант московский на проведение пилотного тестирования сможет любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение. Заявки на получение грантов будут принимать с апреля нынешнего года.

Сейчас возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта, другие организации. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы. По данным московских властей, за предыдущие 2 года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объеме более 650 млн рублей и заключить контракты на сумму примерно в 220 млн рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 22.03.2022
Четверо израильтян убиты в результате нападения вооруженного ножом террориста
0
14
19:20 22.03.2022
Польша предложила США исключить Россию из G20 — Reuters
0
103
18:40 22.03.2022
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы с аннулированием результатов
0
151
18:00 22.03.2022
Макрон допустил введение субсидий для бедных семей из-за роста цен на продукты
0
192
17:32 22.03.2022
Всех приезжающих в Россию нужно тщательно проверять — Медведев
0
279
17:12 22.03.2022
Адвокаты Навального задержаны полицией у входа в колонию
0
291
17:11 22.03.2022
Собянин утвердил ставку аренды в 1 рубль на земельные участки под промышленные объекты
0
242
17:00 22.03.2022
В Белоруссии объяснили, в каком случае страна может отправить свои войска на Украину
0
332
16:32 22.03.2022
На Байкале могут запретить продажу определенной бытовой химии
0
284
16:00 22.03.2022
Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе любых госорганов РФ за рубежом
0
316

Возврат к списку