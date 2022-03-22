Собянин учредил гранты на пилотные тестирование инновационных разработок

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Технологические компании получат поддержку от московских властей. Например, на проведение тестирований инновационной продукции будут выделены гранты до 2 млн руб. Бюджетные финансы можно будет использовать для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, нужного для апробации разработок. Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Грант московский на проведение пилотного тестирования сможет любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение. Заявки на получение грантов будут принимать с апреля нынешнего года.

Сейчас возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта, другие организации. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы. По данным московских властей, за предыдущие 2 года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объеме более 650 млн рублей и заключить контракты на сумму примерно в 220 млн рублей.