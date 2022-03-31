Собянин: Поддержка Москвы даст IT-компаниям возможность развиваться даже в условиях санкций
16:03 31.03.2022
Московские власти намерены существенно увеличить объемы поддержки IT-отрасли. По словам мэра Сергея Собянина, страна столкнулась с новыми вызовами, введенными против РФ и бизнесу нужна помощь государства. «Мы в городе приняли решение не сокращать объемы государственного заказа ИТ-отрасли, - заявил Собянин. - В этом году разместим порядка 25 млрд руб. госзаказа только на программное обеспечение. Кроме того, в три раза увеличим объемы поддержки этой отрасли по тем программам, которые у нас есть, включая льготное кредитование, гранты и так далее. И не остановим городские программы развития информационных технологий в области здравоохранения, образования, транспорта, государственных услуг. Это даст в свою очередь дополнительный импульс для развития всех секторов ИТ, включая наличия больших данных и работу в области искусственного интеллекта, видеонаблюдения, в области медицинских сервисов, которые потом можно транслировать и распространять на другие регионы страны».
Отметим также, что московские власти ранее на 5 млрд руб. увеличили объем программ льготного кредитования бизнеса, включив в них компании IT-сферы. Кроме того, субсидирование затрат по приобретению оборудования увеличено более чем в три раза.
Как считает Собянин, нынешняя ситуация создает новые возможности для отечественных IT-компаний и для перестройки парадигмы развития цифровой экономики., «Для этого, конечно, необходимо выработать среднесрочные программы развития отрасли и оперативные меры по ее поддержке в ближайшее дни и месяцы. Это чрезвычайно важно для того, чтобы отрасль не только сохранила свои позиции, но и имела стартовые возможности для дальнейшего развития», - заявил мэр.
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