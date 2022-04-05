В Москве выявили 596 заразившихся коронавирусом за сутки
13:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 596 против 698 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 743 957 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни возросло на 21 против 20 днем ранее, до 42 799.
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