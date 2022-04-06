Умер Владимир Жириновский
13:12 06.04.2022 Источник: НГ-Online
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти после тяжелой и продолжительной болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.
Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.»,— написал Володин в Telegram.
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