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НОВОСТИ

Умер Владимир Жириновский

13:12 06.04.2022 Источник: НГ-Online

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти после тяжелой и продолжительной болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.»,— написал Володин в Telegram.

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