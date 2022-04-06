Умер Владимир Жириновский

13:12 Источник: НГ-Online

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти после тяжелой и продолжительной болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.»,— написал Володин в Telegram.

