Люксембург высылает одного российского дипломата — МИД страны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Люксембурга приняло решение о высылке одного российского дипломата. Об этом сообщается в среду в заявлении люксембургского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня Люксембург принял решение объявить персоной нон грата одного дипломата посольства России в Люксембурге, чьи действия противоречат интересам безопасности Люксембурга», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение двух недель.