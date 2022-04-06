Люксембург высылает одного российского дипломата — МИД страны
16:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Люксембурга приняло решение о высылке одного российского дипломата. Об этом сообщается в среду в заявлении люксембургского внешнеполитического ведомства.
«Сегодня Люксембург принял решение объявить персоной нон грата одного дипломата посольства России в Люксембурге, чьи действия противоречат интересам безопасности Люксембурга», — говорится в заявлении.
Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение двух недель.
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