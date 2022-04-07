Курс доллара на Мосбирже опустился до 74 рублей
11:00 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро более чем на 6%.
По данным биржи на 10:21 мск, курс доллара снижался до 74,26 руб. (-6,82%), курс евро падал до 80,83 руб. (-7,08%). Доллар в начале валютных торгов опустился ниже 75 руб. впервые с 16 февраля текущего года, евро упал ниже 81 руб. впервые с 27 октября 2021 года.
На открытии торгов Москоской биржи курс доллара к рублю вырос на 2 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 79,72 руб. Курс евро остался прежним — 87 руб.
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