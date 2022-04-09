Зеленский заявил, что в одной из стран ЕС его просили доказать подлинность событий в Буче
12:30 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава правительства одной из стран ЕС попросил его предоставить подтверждение того, что события в Буче не были инсценированы.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — привел Зеленский слова политика в интервью газете «Бильд», опубликованном в пятницу вечером. Это предложение в издании назвали «худшей вещью, которую Зеленский слышал за последние дни».
При этом Зеленский не назвал имя политика, но ответил утвердительно, когда его спросили, идет ли речь о главе правительства одной из стран ЕС.
Кроме того, в интервью украинский президент назвал Германию ответственной за задержки в принятии решений о введении эмбарго на российские нефть и газ.
В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче в Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой».
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