Из московской «Школы 21» Сбера выпустились еще 55 программистов
10:15 29.04.2022
В московском кампусе «Школы 21» Сбера состоялся выпускной: обучение программированию завершили еще 55 участников, пройдя полный курс за 2,5 года. Возраст группы выпускников варьируется от 21 до 31 года, и для половины «Школа 21» стала первым опытом программирования.
Сейчас все выпускники уже трудоустроены, работают программистами, инженерами по разработке, аналитиками и разработчиками в таких компаниях, как Сбер, Яндекс, OZON, X5 Retail Group и других.
В России работает три кампуса школы: в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится 3500 человек из 76 регионов России. Более 1000 из них стажируются и работают в крупных IT-компаниях страны, а также в госсекторе.
На выпускном «Школы 21» состоялась презентация обновленного проекта Alumni School 21 – сообщества выпускников, где они смогут поддерживать связь со «Школой 21»: общаться, выступать в роли наставников, участвовать в мероприятиях и хакатонах, оказывать содействие в трудоустройстве студентам и тестировать новые образовательные возможности.
«Важнейшим драйвером цифрового развития экономики на всех уровнях являются люди, которые создают и внедряют новые технологии и обладают самыми современными компетенциями, – подчеркнула директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Наталья Журавлева. – Сбер на базе «Школы 21» реализует программы профессиональной переподготовки и дополнительного образования и готовит высококвалифицированные IT-кадры для экономики страны. Мы видим большой интерес к нашему проекту: за период работы проекта в стране мы получили более 400 тысяч заявок на поступление».
«Школа 21» – школа программирования от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Поступление не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. «Школа 21» открыта 24/7.
В «Школе 21» можно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер: от алгоритмов и графики до Unix, Web, мобильной разработки, цифровой безопасности, сетевых технологий, Big Data и искусственного интеллекта. В основе обучения лежит уникальная методика «равный равному»: без учителей, лекций и оценок – только индивидуальная и коллективная работа над проектами.
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