В черном списке украинского сайта «Миротворец» оказался премьер Венгрии
13:20 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Телеканал предположил, что Орбан попал в список «из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину» и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии. При этом гуманитарная помощь, которую Будапешт направляет Киеву, «принимается украинскими кругами, применяющими двойные стандарты», отметил телеканал.
Он напомнил, что перечень лиц, составленный националистами на сайте «Миротворец», называют «смертельным списком». «Например, убийства писателя Олеся Бузины и оппозиционного политика Олега Калашникова в 2015 году тесно связаны с тем фактом, что этот печально известный сайт назвал их врагами Украины», — пояснил венгерский телеканал. По его мнению, публикация на этом сайте персональных данных десятков тысяч людей была бы невозможна «без утечки информации от украинских спецслужб».
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