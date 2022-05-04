Снижение платежей, детские пособия и переобучение: Собянин рассказал о поддержке москвичей

14:05

Несмотря на майские праздники, московские власти продолжают разработку и внедрение программ поддержки горожан и бизнеса в условиях возросшего санкционного давления. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, принят целый ряд мер, позволяющих помочь жителям города с детьми, а также предпринимателям, которые владеют автошколами, автосервисами и аттракционам.

Как отмечает градоначальник, в Москве семьи с детьми обычно получают поддержку в результате оценки их потребностей и возможностей. «Это – правильно и справедливо. Помощь получают только те семьи, которые действительно нуждаются в ней. Однако в 2022 году мы на время отступим от этого правила», - отметил мэр. Например, практику получения детских пособий планируют упростить. Доходы горожан, уволенных после 1 марта и в течение 3 месяцев признанных безработными, не будут учитывать при оценке нуждаемости семьи для назначения целого ряда мер поддержки, например, ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет (при этом пособие будет назначено на 6 месяцев, либо до достижения ребенком возраста 3, 7 или 18 лет); выплата при рождении ребёнка в семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет (молодые родители); заключение социального контракта (оказание помощи малообеспеченным семьям в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству); предоставление адресной социальной помощи.

Это позволит поддержать горожан, которым пришлось искать новую работу.

По словам Собянина в столице учреждаются гранты на профессиональное обучение. «Переобучение и повышение квалификации – стандартная мера поддержки граждан, ищущих работу. В сотрудничестве с ведущими образовательными центрами Московская служба занятости предлагает несколько таких программ, например, для молодых мам, выходящих из декрета. Но, наверное, самый эффективный способ стимулировать переобучение – дать гражданам возможность самостоятельно выбирать, как и чему учиться, чтобы найти работу мечты. На прошлой неделе мы утвердили такую программу», - сообщил мэр, по данным которого, однократную грантовую поддержку могут получить горожане старше 18 лет, при соблюдении ряда условий. Например, обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования должно быть пройдено по собственной инициативе, и оплачено самостоятельно. К моменту начала обучения гражданин, претендующий на получение гранта не должен был состоять в трудовых отношениях, а затем должен устроится на работу и проработать не менее 3 месяцев. Величина гранта составит до 95% документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тыс. рублей в расчёте за один календарный год.

По словам Собянина, поддержку получат владельцы аттракционов и автошкол. «Две недели назад мы завершили формирование пакета мер поддержки нестационарных торговых объектов. А теперь – дополнили его аналогичными мерами помощи владельцам других некапитальных сооружений. В первую очередь это - бизнес, работающий в городских парках: аттракционы, верёвочные парки, батуты, аэродинамические трубы, тиры, детские автогородки, контактные зоопарки и лектории», - сообщил мэр. Он отмечает, что городские власти помогут предпринимателям, эксплуатирующим закрытые площадки и автодромы автомобильных школ, пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, плоскостные парковки и отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта, открытые спортивные, игровые, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак, спортивные сооружения и пункты проката инвентаря, малые архитектурные формы, фонтаны, общественные туалеты нестационарного типа.