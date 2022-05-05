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Традиционная акция «Бессмертный полк» вернется 9 мая на московские улицы

11:13 05.05.2022

В Москве 9 мая после пандемийного перерыва состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Городские власти ожидают, что в нынешнем году участвовать в ней будут около миллиона человек.

Москвичи смогут пройти с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-я Тверская-Ямская улице через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

Шествие стартует в 15:00, при этом сбор участников начнется в 12:30. Войти в колонну можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская», длина маршрута составит примерно 7 км. Станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» в это время будут закрыты.

Участников шествия вовремя ждут в месте сбора, организаторы рекомендуют горожанам взять документы, удостоверяющие личность. Также важно не забыть головные уборы. Домашних питомцев рекомендуют оставить дома, запрещается приносить с собой спиртное, колющие и режущие предметы. Не рекомендуют приходить на шествие на роликах, со скейтбордами и велосипедами.

Участники шествия «Бессмертный полк» традиционно несут портреты ветеранов. В Москве распечатать фото можно бесплатно в центрах госуслуг «Мои документы».

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