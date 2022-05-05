Традиционная акция «Бессмертный полк» вернется 9 мая на московские улицы
11:13 05.05.2022
В Москве 9 мая после пандемийного перерыва состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Городские власти ожидают, что в нынешнем году участвовать в ней будут около миллиона человек.
Москвичи смогут пройти с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-я Тверская-Ямская улице через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
Шествие стартует в 15:00, при этом сбор участников начнется в 12:30. Войти в колонну можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская», длина маршрута составит примерно 7 км. Станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» в это время будут закрыты.
Участников шествия вовремя ждут в месте сбора, организаторы рекомендуют горожанам взять документы, удостоверяющие личность. Также важно не забыть головные уборы. Домашних питомцев рекомендуют оставить дома, запрещается приносить с собой спиртное, колющие и режущие предметы. Не рекомендуют приходить на шествие на роликах, со скейтбордами и велосипедами.
Участники шествия «Бессмертный полк» традиционно несут портреты ветеранов. В Москве распечатать фото можно бесплатно в центрах госуслуг «Мои документы».
НОВОСТИ
- 11:35 05.05.2022
- Из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуируют школы, детские сады и суды
- 11:30 05.05.2022
- В ближайшие дни начнутся переговоры Сербии с РФ по газовому контракту - Вучич
- 10:54 05.05.2022
- «Московская весна» приглашает горожан на занятия танцами и уроки моделирования
- 10:40 05.05.2022
- Более 50% американцев считают, что экономика США находится в худшем состоянии - опрос
- 10:30 05.05.2022
- США признали, что РФ по-прежнему соблюдает СНВ-3
- 09:30 05.05.2022
- К работе центра НАТО по кибербезопасности присоединилась Южная Корея
- 09:20 05.05.2022
- После укрепления рубля не все поставщики снизили цены - АКОРТ
- 19:22 04.05.2022
- На валютных торгах Мосбиржи курс евро опускался ниже 70 руб
- 18:40 04.05.2022
- В Ереване произошли столкновения протестующих с полицией
- 17:50 04.05.2022
- Демонстрацию плаката с антонимами суд Петербурга не счел правонарушением
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать