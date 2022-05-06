На мероприятия приуроченные к окончанию Второй мировой войны во Франции РФ не пригласили - посол
13:50 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«8 мая во Франции традиционно будут проводиться празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе — сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, — приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — сказал он.
Вместе с тем Мешков отметил, что простые французы «помнят тех, кто действительно победил в той войне».
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