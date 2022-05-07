Из-за замыкания ЛЭП в Красноярском крае сгорело 350 домов - Рослесхоз

17:35 Источник: Интерфакс, ТАСС

Триста пятьдесят домов сгорело в населенных пунктах Красноярского края из-за замыканий на подстанциях и линиях электропередачи. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Рослесхоза.

«Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром [с порывами] более 25 м/с», — сообщили в пресс-службе.



Губернатор Красноярского края Александр Усс во время очередного заседания оперативного штаба ЧС поручил провести учет уничтоженных пожарами жилых строений, чтобы начать оперативно восстанавливать дома, сообщает Интерфакс со сслыкой на пресс-службу регионального правительства.

"Независимо от того, застраховано было жилье или нет, если речь идет о единственном жилом помещении, то мы подставим людям плечо и постараемся сделать так, чтобы за летний период дома людям были построены. Необходимо организовать пункты сбора гуманитарной помощи", - цитирует пресс-служба слова губернатора.