Из-за замыкания ЛЭП в Красноярском крае сгорело 350 домов - Рослесхоз
17:35 07.05.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
«Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром [с порывами] более 25 м/с», — сообщили в пресс-службе.
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время очередного заседания оперативного штаба ЧС поручил провести учет уничтоженных пожарами жилых строений, чтобы начать оперативно восстанавливать дома, сообщает Интерфакс со сслыкой на пресс-службу регионального правительства.
"Независимо от того, застраховано было жилье или нет, если речь идет о единственном жилом помещении, то мы подставим людям плечо и постараемся сделать так, чтобы за летний период дома людям были построены. Необходимо организовать пункты сбора гуманитарной помощи", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
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