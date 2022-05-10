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НОВОСТИ

Польша стремится играть первую роль в деле по ограничению дипконтактов с РФ - Моравецкий

15:15 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша старается быть первой в деле ограничения дипломатических контактов с Россией. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Мы стараемся первыми привести к значительному ограничению разнообразных дипломатических контактов», — сказал он, напомнив, что Польша была первой или одной из первых стран, которая приняла решение о высылке работавших в республике российских дипломатов. «Вслед за нами другие страны Евросоюза стали ограничивать уровень своих дипломатических контактов», — указал Моравецкий.

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