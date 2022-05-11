Госдолг Японии превысил $9,5 трлн — СМИ
13:20 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг крупнейшей в истории страны суммы — 1 241,3 трлн иен (более 9,5 трлн долларов по текущему курсу). Она возрастает уже шесть лет подряд, сообщила в среду газета «Иомиури» со ссылкой на министерство финансов.
Государственный долг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. Они особенно возросли в последние годы из-за дополнительных расходов на медицинские и социальные нужды в связи с пандемией.
В результате в настоящее время на каждого жителя Японии приходится около 9,9 млн иен (почти 76 тыс. долларов) государственного долга.
Он уже более чем 2,6 раза превышает размер валового внутреннего продукта страны.
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