Госдолг Японии превысил $9,5 трлн — СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг крупнейшей в истории страны суммы — 1 241,3 трлн иен (более 9,5 трлн долларов по текущему курсу). Она возрастает уже шесть лет подряд, сообщила в среду газета «Иомиури» со ссылкой на министерство финансов.

Государственный долг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. Они особенно возросли в последние годы из-за дополнительных расходов на медицинские и социальные нужды в связи с пандемией.

В результате в настоящее время на каждого жителя Японии приходится около 9,9 млн иен (почти 76 тыс. долларов) государственного долга.

Он уже более чем 2,6 раза превышает размер валового внутреннего продукта страны.