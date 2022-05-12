Андрей Воробьев рассказал, как беженцы могут быстро и удобно оформить документы для жизни и работы в Подмосковье

11:56

Фото Антона Чернова



В эфире радио Sputnik губернатор Подмосковьяотметил, что при оформлении документов для беженцев не должно быть посредников. А сам процесс необходимо сделать максимально удобным и быстрым.

«У нас проживает в пунктах временного размещения 1300 человек, а всего в Подмосковье – 20 тыс. человек. Без документов ты на работу не устроишься, пособие не получишь. У нас есть консультационный миграционный центр, который занимается оформлением документов на гражданство, вида на жительство, в общем, все необходимые документы можно получить там. Не нужно обращаться к посредникам, переплачивать и делать кому-то бизнес. Вы можете сами напрямую прийти в этот центр, сдать документы, совершенно спокойно в срок получить результат и дальше планировать устройство в школу, на работу – все, что с этим связано», – сказал Андрей Воробьёв.

Галина Дворецкая приехала в Московскую область из Рубежного совсем недавно. В разговоре с губернатором она рассказала, что долгое время жизнь была похожа на ужас: бомбоубежище, постоянный страх, отсутствие еды.

«Были страх, боль, слезы, растерянность, – вспоминает Галина Владимировна. – Сначала решили побыть у себя в доме, погреб есть небольшой, необорудованный. А когда прилетело к нам буквально во двор, мы поняли что оставаться нельзя, и перебежали под пулями в бомбоубежище. Без слез не сказать, когда ребенок подходит к тебе и просит кушать. И ему два годика, он подходит и говорит: дай хлеба. А хлеба ни у кого нет. Подошел один человек попозже, говорит – есть хлеб. Надо было видеть танец ребенка, его крики, когда он кричит: хлебушек! Здесь нас очень хорошо встретили. Люди такие отзывчивые. Большое спасибо вам, Андрей Юрьевич, вашей команде, всем россиянам, за то, что не бросили нас!»

А 17-летний школьник Олег Жуков, приехавший в Подмосковье из Донецка 2,5 месяца назад, поделился с губернатором, что сейчас готовится к экзаменам и будет поступать в вуз. А до этого ему приходилось жить под постоянными обстрелами.

«Мы шли в школу, слышали, что где-то стреляли снаряды, и не боялись. Это ненормально, потому что идет война и может просто прилететь, – рассказал Олег. – Здесь мне очень нравится. Одноклассники – просто чудо. Ребята отзывчивые, умные, всегда помогают. Это, наверное, самая хорошая черта – доброта. Я тут не встретил ни одного злого человека. Столько добрых людей вообще в жизни не видел!»

Бесплатные консультации по оформлению документов можно получить по телефону горячей линии: +7(499)-673-42-61, а также в Telegram-канале Консультационного центра по вопросам гражданства.