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В России выявили 4 065 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 065, до 18 245 394. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 930, до 17 626 344. Днем ранее там заявляли о 5 043 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 111, до 377 359. Днем ранее были зафиксированы 98 смертей.

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