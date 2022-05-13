Путин и Шольц вновь обсудили ситуацию на Украине и ход переговоров Москвы и Киева

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем вновь обсудил ситуацию на Украине, в том числе ход переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в беседе был сделан акцент на гуманитарные аспекты ситуации на Украине. «Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», — говорится в сообщении.

«Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе „Азовсталь“, — проинформировали в Кремле.