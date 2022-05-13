Путин и Шольц вновь обсудили ситуацию на Украине и ход переговоров Москвы и Киева
14:12 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем вновь обсудил ситуацию на Украине, в том числе ход переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в беседе был сделан акцент на гуманитарные аспекты ситуации на Украине. «Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», — говорится в сообщении.
«Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе „Азовсталь“, — проинформировали в Кремле.
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