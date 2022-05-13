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НОВОСТИ

Сбербанк запустил онлайн-выдачу тендерных гарантий

14:47 13.05.2022

Сбербанк реализовал возможность онлайн-выдачи тендерных гарантий клиентам малого и микробизнеса. Услуга появилась в СберБизнес – интернет-банке для корпоративных клиентов.

Ранее заявки на подготовку обеспечительной документации для проведения закупочных процедур также можно было направлять онлайн, однако подписание документов требовало присутствия в банке. Теперь же и бумажную, и электронную гарантию – по выбору клиента – можно получить максимально быстро без посещения офиса.

«За 2021 год, работая по старой схеме, мы выдали более девяти тысяч тендерных гарантий. Сегодня, когда у наших клиентов появилась возможность онлайн-оформления гарантии на всех этапах, мы рассчитываем на рост количества соответствующих заявок, – отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Упрощение процедуры стало возможным после внесения изменений в законодательные акты, поменявшие порядок поэтапного оформления заявки и проведения обеспечительных процедур. Сейчас время на оформление гарантии в банке занимает около трех минут, а обеспечение и поручительство не требуется».

Срок тендерных гарантий – 37 месяцев, сумма – до 50 млн руб.

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