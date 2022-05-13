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НОВОСТИ

Впервые с 18 февраля прошли телефонные переговоры министров обороны РФ и США

18:30 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте ведомства.

«13 мая министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля», — говорится в сообщении. Отмечается, что Остин «призвал к немедленному прекращению огня на Украине» и подчеркнул важность «поддержания каналов коммуникации».

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