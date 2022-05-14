Шольц заявил, что в разговоре с Путиным не увидел желания Москвы менять позицию по Украине
11:00 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.
«Нет», — отметил Шольц, отвечая в опубликованном в субботу интервью новостному порталу t-online на вопрос, заметил ли он перемены в позиции РФ по Украине. По словам канцлера, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» военной спецоперации.
Кроме того, он заявил, что «НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге». По его мнению, Североатлантический альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к нему.
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