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НОВОСТИ

В Москве выявили 402 заразившихся коронавирусом за сутки

12:30 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 402 против 474 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 765 613 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 16 против 15 днем ранее, до 43 486.

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