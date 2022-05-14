В Москве выявили 402 заразившихся коронавирусом за сутки

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 402 против 474 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 765 613 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 16 против 15 днем ранее, до 43 486.