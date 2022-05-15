Наращивание взаимодействия со странами-членами ОДКБ приоритет для РФ - МИД
13:45 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами — членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», — отметили в министерстве.
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