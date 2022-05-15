Наращивание взаимодействия со странами-членами ОДКБ приоритет для РФ - МИД

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает наращивание и укрепление сотрудничества с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с 30-летием подписания договора.



«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами — членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», — отметили в министерстве.



