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Наращивание взаимодействия со странами-членами ОДКБ приоритет для РФ - МИД

13:45 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает наращивание и укрепление сотрудничества с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с 30-летием подписания договора.

«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами — членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», — отметили в министерстве.

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