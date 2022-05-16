0
0
165
НОВОСТИ

Вступление Финляндии в НАТО создаст новые факторы в ее отношениях с Китаем — МИД КНР

11:20 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс обязательно отразится на ее отношениях с Китаем. С таким предупреждением выступил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«По поводу вступления Финляндии в НАТО <…>: это непременно создаст новые факторы в китайско-финских отношениях», — сообщил он на брифинге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 16.05.2022
Больше всего немцев беспокоит инфляция, лишь потом ситуация на Украине и пандемия — опрос
0
11
12:20 16.05.2022
ПВО РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного — МО
0
45
12:05 16.05.2022
Австрия останется нейтральной страной — глава МИД
0
77
12:00 16.05.2022
В России выявили 4 543 случая заражения коронавирусом за сутки
0
64
11:32 16.05.2022
В Рубежном найдены доказательства присутствия инструкторов из США и Польши, сообщили в ЛНР
0
162
11:12 16.05.2022
Большинство российских предпринимателей учитывают экологические аспекты при принятии решений о развитии бизнеса
0
151
11:05 16.05.2022
Главы МИД ЕС не смогут согласовать в понедельник нефтяное эмбарго в отношении РФ — Боррель
0
183
11:00 16.05.2022
НАТО не должна питать иллюзий, что РФ смирится с членством Швеции и Финляндии — Рябков
0
189
10:45 16.05.2022
Молодежные акселераторы Сбера объявляют дополнительный набор идей и проектов
0
180
10:32 16.05.2022
США, Тайвань и еще пять стран создают закрытую для КНР, РФ систему обмена данными — СМИ
0
322

Возврат к списку