Вступление Финляндии в НАТО создаст новые факторы в ее отношениях с Китаем — МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс обязательно отразится на ее отношениях с Китаем. С таким предупреждением выступил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«По поводу вступления Финляндии в НАТО <…>: это непременно создаст новые факторы в китайско-финских отношениях», — сообщил он на брифинге.