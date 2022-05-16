Вступление Финляндии в НАТО создаст новые факторы в ее отношениях с Китаем — МИД КНР
11:20 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступление Финляндии в Североатлантический альянс обязательно отразится на ее отношениях с Китаем. С таким предупреждением выступил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«По поводу вступления Финляндии в НАТО <…>: это непременно создаст новые факторы в китайско-финских отношениях», — сообщил он на брифинге.
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