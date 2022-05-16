Китай считает необоснованным призыв Группы семи «не подрывать санкции против РФ»

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти считают неуместным призыв Группы семи (G7) к КНР «не подрывать санкции против России». Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китай всегда решает проблемы, занимая независимую позицию, — подчеркнул он на брифинге, отвечая на просьбу западной журналистки прокомментировать соответствующее заявление „семерки“. — Мы однозначно против односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН».

По словам дипломата, рестрикции Запада в отношении Москвы не способны урегулировать украинский конфликт. «Наоборот, санкции создадут новые сложные проблемы», — добавил Чжао Лицзянь.

Как уточнил официальный представитель, Пекин ожидает от стран G7 иных политических усилий, которые позволят положить конец кризису на Украине. Он также напомнил, что китайское руководство не оставит без внимания действия западных государств, если они под предлогом несоблюдения санкций начнут ущемлять национальные интересы КНР.

14 мая в совместном заявлении, принятом по итогам трехдневной встречи в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг- Гольштейн) на севере ФРГ, главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) призвали Китай «не помогать России» и «не обходить санкции против Москвы», а также «не оправдывать ее действия».