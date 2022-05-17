Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией с учетом геоэкономических реалий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам совещания с руководством правительства.

«По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, члены правительства и руководства АО «Самрук-Казына». «В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов», — пояснили в пресс-службе.

16 мая президент Казахстана принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, а также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил Токаев, перед правительством Казахстана поставлена задача не только сохранить динамику и объем торговли с Россией, но и нарастить их.