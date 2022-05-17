Глава NASA утверждает, что Китай ворует космические технологии
18:45 17.05.2022 Источник: Интерфакс
"Я считаю, что мы находимся в космической гонке с Китаем. Китай в течение последних нескольких лет осуществил впечатляющие вещи. Это вторая нация с ровером на поверхности Марса, ровером, который работает. У них есть космическая станция и впечатляющие технологии. Они объявили о намерении отправиться к Луне, и, я думаю, мы в состоянии космической гонки, похожей на ту, что у нас была с Советским Союзом", - сказал Нельсон.
В своем выступлении Нельсон утверждал, что Китай "ворует" американские космические технологии и системы. "Как вы знаете, многие космические системы выглядят как другие космические системы. Да, они хорошо умеют воровать. Я думаю, нам необходимо воспринимать кибербезопасность очень и очень серьёзно", - заявил глава американского космического ведомства на вопрос члена комиссии о возможном воровстве Китаем американских технологий.
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