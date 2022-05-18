Песков заявил, что не знает, когда Путин снова будет ревакцинироваться от ковида

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, когда российский лидер Владимир Путин будет снова ревакцинироваться от коронавируса.

«Пока не могу ответить, просто не знаю», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.