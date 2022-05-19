«Политический» дефолт РФ по инициативе США не скажется на ее реальной репутации — Медведев
11:32 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициированный Западом «политический» дефолт России никак не скажется на ее реальной финансовой репутации, написал зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в четверг в своем телеграм-канале.
Комментируя намерение Вашингтона запретить Москве расплачиваться по долговым обязательствам в долларах, политик отметил, что это в целом будет «не самым плохим» для российской стороны решением. «Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», — указал Медведев.
По его словам, «следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора».
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