Veolia продолжит свою деятельность в России
19:11 19.05.2022
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При обращении с отходами важны комплексный подход
и ответственное отношение к делу. Фото РИА Новости
Предложения по изменению законодательства уже направлены в профильные ведомства: ожидается, что они будут приняты Госдумой в весеннюю сессию.
Сегодня многие западные компании покидают российский рынок. Но далеко не все поступают подобным образом. Veolia - международная компания, начавшая работать на рынке ЖКХ еще в 2009 году решила остаться в России.
Компании группы Veolia внедряют самые передовые технологии, используя системный и комплексный подход к решению вопросов экологии и обращения с ТКО. В 2018 году был спроектирован и введен в эксплуатацию первый в стране полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс в Нижегородской области мощностью 470 000 тонн в год. Компании, входящие в холдинг, обслуживают свыше 1,5 млн абонентов в 3 регионах РФ.
Одним из подразделений холдинга - ООО «Нижэкология-НН» – регоператором по обращению с ТКО - внедрена и успешно используется современная автоматизированная система MAG-QUALITY, предназначенная для планирования, мониторинга и контроля своевременного сбора и транспортирования отходов. Использование MAG-QUALITY позволяет сделать вывоз мусора своевременным и довести процент вывоза до 94-98%, что повышает качество оказываемых услуг населению в обслуживаемых районах Нижегородской области.
Veolia - пример компании мирового уровня, которая понимает стратегическую важность российского рынка и которая демонстрирует, что возможно сопротивляться давлению западных правительств, стремящихся изолировать РФ от мирового экономического сообщества.
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