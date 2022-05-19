0
0
118
НОВОСТИ

Veolia продолжит свою деятельность в России

19:11 19.05.2022

RIAN_1022839.jpg
При обращении с отходами важны комплексный подход
и ответственное отношение к делу. Фото РИА Новости
В рамках реализации мер, направленных на господдержку предпринимательства, «Российский экологический оператор» - госкомпания, курирующая сферу обращения с ТКО, в апреле выступила с инициативой упростить процедуру замены региональных операторов по вывозу отходов, если оператор прекратил свою деятельность или его не удалось выбрать в рамках конкурсных процедур, то его место сможет занять другая профильная компания из любого региона России.

Предложения по изменению законодательства уже направлены в профильные ведомства: ожидается, что они будут приняты Госдумой в весеннюю сессию.

Сегодня многие западные компании покидают российский рынок. Но далеко не все поступают подобным образом. Veolia - международная компания, начавшая работать на рынке ЖКХ еще в 2009 году решила остаться в России.

Компании группы Veolia внедряют самые передовые технологии, используя системный и комплексный подход к решению вопросов экологии и обращения с ТКО. В 2018 году был спроектирован и введен в эксплуатацию первый в стране полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс в Нижегородской области мощностью 470 000 тонн в год. Компании, входящие в холдинг, обслуживают свыше 1,5 млн абонентов в 3 регионах РФ.

Одним из подразделений холдинга - ООО «Нижэкология-НН» – регоператором по обращению с ТКО - внедрена и успешно используется современная автоматизированная система MAG-QUALITY, предназначенная для планирования, мониторинга и контроля своевременного сбора и транспортирования отходов. Использование MAG-QUALITY позволяет сделать вывоз мусора своевременным и довести процент вывоза до 94-98%, что повышает качество оказываемых услуг населению в обслуживаемых районах Нижегородской области.

Veolia - пример компании мирового уровня, которая понимает стратегическую важность российского рынка и которая демонстрирует, что возможно сопротивляться давлению западных правительств, стремящихся изолировать РФ от мирового экономического сообщества.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 19.05.2022
Америка готова выделить Украине дополнительную помощь почти на 40 млрд долл
0
0
20:00 19.05.2022
Скончался Вангелис - автор музыки к знаменитому фильму "Бегущий по лезвию"
0
37
19:55 19.05.2022
Офис Гесека ООН пока не комментирует передачу итальянского проекта мирного урегулирования на Украине
0
50
18:35 19.05.2022
Кириенко: В СВО на территории Украины Россия сегодня воюет не с Украиной...
0
186
18:25 19.05.2022
Пекин предлагает расширить БРИКС
0
209
17:32 19.05.2022
Ольга Голодец выступила на конгрессе «Оргздрав-2022. Эффективное управление в здравоохранении»
0
225
17:12 19.05.2022
Единый фонд пенсионного и социального страхования заработает с начала 2023 года
0
239
17:00 19.05.2022
Лондон поставит Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники
0
279
16:58 19.05.2022
Команда Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера победила в главном конкурсе соревнования Data Fusion Contest 2022
0
246
16:45 19.05.2022
Руководитель кибербезопасности Сбербанка рассказал о DDoS-атаках небывалой мощности и новых тактиках киберпреступников
0
282

Возврат к списку