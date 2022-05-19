Veolia продолжит свою деятельность в России

19:11

При обращении с отходами важны комплексный подход

и ответственное отношение к делу. Фото РИА Новости

В рамках реализации мер, направленных на господдержку предпринимательства, «Российский экологический оператор» - госкомпания, курирующая сферу обращения с ТКО, в апреле выступила с инициативой упростить процедуру замены региональных операторов по вывозу отходов, если оператор прекратил свою деятельность или его не удалось выбрать в рамках конкурсных процедур, то его место сможет занять другая профильная компания из любого региона России.

Предложения по изменению законодательства уже направлены в профильные ведомства: ожидается, что они будут приняты Госдумой в весеннюю сессию.

Сегодня многие западные компании покидают российский рынок. Но далеко не все поступают подобным образом. Veolia - международная компания, начавшая работать на рынке ЖКХ еще в 2009 году решила остаться в России.

Компании группы Veolia внедряют самые передовые технологии, используя системный и комплексный подход к решению вопросов экологии и обращения с ТКО. В 2018 году был спроектирован и введен в эксплуатацию первый в стране полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс в Нижегородской области мощностью 470 000 тонн в год. Компании, входящие в холдинг, обслуживают свыше 1,5 млн абонентов в 3 регионах РФ.

Одним из подразделений холдинга - ООО «Нижэкология-НН» – регоператором по обращению с ТКО - внедрена и успешно используется современная автоматизированная система MAG-QUALITY, предназначенная для планирования, мониторинга и контроля своевременного сбора и транспортирования отходов. Использование MAG-QUALITY позволяет сделать вывоз мусора своевременным и довести процент вывоза до 94-98%, что повышает качество оказываемых услуг населению в обслуживаемых районах Нижегородской области.

Veolia - пример компании мирового уровня, которая понимает стратегическую важность российского рынка и которая демонстрирует, что возможно сопротивляться давлению западных правительств, стремящихся изолировать РФ от мирового экономического сообщества.