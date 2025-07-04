Четыре человека погибли, еще четверо ранены после удара ВСУ по Донецку

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре мирных жителя погибли при ударе ВСУ на западе Донецка, передает корреспондент ТАСС.

Трагедия произошла в Петровском районе. Погибшие ехали в машине, сейчас она стоит возле дороги.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, жители погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Собеседник агентства уточнил, что при ударе четыре человека получили ранения.