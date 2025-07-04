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Сторонники ХАМАС казнили в Газе 12 человек по обвинению в шпионаже и краже помощи

15:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС казнили в секторе Газа 12 человек по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и краже гуманитарной помощи, предназначавшейся жителям сектора. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, ХАМАС «казнил 12 человек по обвинению в шпионаже, распространению хаоса в секторе и краже гуманитарной помощи». Указывается, что все казненные люди были связаны с группировкой «Народные силы», которой верховодит Ясир Абу Шабаб.

Группировка Абу Шабаба преимущественно действует в районе города Рафах, расположенного на юге Газы. Ее члены обвинялись в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), в контрабанде наркотиков, других уголовных преступлениях, а в последнее время и в грабежах при нападении на автоколонны, доставлявших гуманитарные грузы в сектор. ХАМАС считает эту группировку коллаборационистской, на протяжении долгого времени сотрудничающей с израильскими властями.

Накануне министерство внутренних дел сектора Газы, который на протяжении последних 20 лет находился под полным контролем ХАМАС, выступило с предупреждением о последствиях при поддержке и взаимодействии с так называемым Фондом гуманитарной помощи Газе (GHF), сформированным Израилем при непосредственном участии США для распределения гуманитарной помощи в секторе. В случае поддержки деятельности GHF МВД Газы обещало принять «сдерживающие правовые меры» и применять «максимальные наказания, предусмотренные действующим национальным законодательством».

Каких-либо заявлений со стороны ХАМАС по поводу казни палестинцев в Газе по указанным обвинениям не поступало.

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