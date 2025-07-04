Сбер примет активное участие в эксперименте по проведению расчетов в криптовалюте

14:03

Сбер примет активное участие в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) проведения расчетов в криптовалюте, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Согласно официальной информации от Банка России от 12 марта 2025 года, в рамках ЭПР будет разрешен доступ к операциям с цифровыми валютами профессионалам с высоким доходом, с целью минимизации рисков для рядовых инвесторов.

«Сбер принимал активное участие в разработке параметров экспериментального правового режима, и, конечно, будет принимать активное участие в этом проекте, – отметил Ведяхин. – Считаем, что расчеты в криптовалюте имеют большой потенциал. Для того, чтобы узнать, какое решение лучше всего подойдет для компании, в том числе узнать о возможностях и условиях расчетов в рамках ЭПР, клиенты могут обратиться в банк за консультацией к своим клиентским менеджерам».

Александр Ведяхин отметил, что для инвесторов может быть установлен финансовый порог на объем ликвидных активов по аналогии с квалифицированными инвесторами в традиционных рынках. Также в числе критериев - наличие опыта работы с криптоактивами и прохождение тестирования на знание рисков этого рынка.

ЦБ РФ и Минфин могут установить следующие требования: документальное подтверждение доходов и активов, прохождение тестирования на понимание рисков крипторынка, лимиты на инвестиции – не более определенного процента от ликвидных активов инвестора в криптовалюты, запрет на использование кредитных средств, прозрачная отчетность. Инвесторы смогут покупать только активы с прозрачной историей (BTC, ETH, регулируемые стейблкоины) через лицензированные платформы в рамках ЭПР.

Доступ к таким операциям получат исключительно особо квалифицированные инвесторы, соответствующие определенным критериям. Для физических лиц объем инвестиций в ценные бумаги и депозиты должен превышать 100 млн рублей, а годовой доход за предыдущий отчетный период должен составить не менее 50 млн рублей. Для юридических лиц необходимо наличие статуса квалифицированного инвестора в соответствии с действующим законодательством. Для финансовых организаций предусмотрены специальные регуляторные требования, устанавливаемые ЦБ РФ.

Ожидается, что сделки будут осуществляться через лицензированные платформы, соответствующие требованиям регулятора.

Конкретный перечень разрешенных криптовалют и торговых площадок на данный момент неизвестен и будет определен дополнительно.

Напомним, что 28 мая 2025 Банк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие — такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют. Это уже доступно вне рамок планируемого ЭПР.

В рамках экспериментального режима криптовалюту также планируется разрешить использовать для международных расчетов при оплате экспорта и импорта. С 2024 года для этих целей разрешено использовать ЦФА. Сбер один из первых стал проводить сделки с ЦФА в расчетах по внешнеторговым контрактам.

«Мы видим у этого инструмента ряд преимуществ, – отметил Александр Ведяхин. – К ним относятся скорость транзакций, надежность, низкая себестоимость и низкий риск отслеживания со стороны недружественных юрисдикций. Но пока масштабированию этого инструмента в ВЭД мешает отсутствие вторичной ликвидности и готовности со стороны иностранных контрагентов принимать российские ЦФА в качестве средства платежа. Соответственно, и у российского бизнеса наблюдается интерес к ЦФА в первую очередь, как к инвестиционному инструменту, а не средству платежа».