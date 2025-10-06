15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки (СВР) России считает, что провокация на море, которая планируется в Лондоне, имеет цель не только ответить на российские успехи на украинском театре военных действий, но и дискредитировать Китай.

«Примечательно, что боевиков ВСУ планируется снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое в ходе „расследования“ оборудование предполагается выставить в качестве „железного доказательства“ поддержки Китаем так называемой вооруженной агрессии России против Украины», — сообщили в пресс-бюро СВР.