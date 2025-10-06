Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях IRONSTAR в Сочи

15:13

На соревнованиях по триатлону, состоявшихся в Сочи, команда «Роснефти» показала высокие результаты. В масштабном фестивале, который проходил на спортивной базе «Сириус», участвовали более 6 000 спортсменов, среди них было более 100 атлетов команды «Роснефть Триатлон». Они выступали в личном и командном зачете в различных дисциплинах, среди которых триатлонные дистанции, бег и плавание. В стартово-финишном городке был открыт корпоративный шатер «Роснефти», где спортсмены компании могли подкрепиться и отдохнуть до или после забега.

В эстафете на Олимпийской дистанции IRONSTAR Olympic Relay male, включавшей 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега, с результатом 1 ч. 51 мин. первое место заняла команда «Роснефти» в составе которой Павел Кулинич, Александр Чиргун и Александр Измайлов. Кроме того, в абсолютном зачете в забеге на 5 км золото добыла сотрудник научного института «Роснефти» Тамила Литвинова. В аналогичном забеге у мужчин на втором месте был представитель «Оренбургнефти» Иван Аршинов. Также спортсмены «Роснефть Триатлон» стали победителями в своих возрастных категориях: в первенстве в беге на 5 км - Сергей Цветков, а в заплыве на 1,85 км – Анна Ларченкова.

На дистанции IRONSTAR 113 (1,93 км – плавание, 90 км – велогонка, 21,1 км – бег) на втором месте в своей возрастной категории была Кристина Игнатьева из «РН-Ванкор», на третьем – Айгуль Кубрина из «РН-Юганскнефтегаз». На дистанции IRONSTAR 1/8 (0,5 км – плавание, 22 км – велогонка, 5 км – бег) бронзовую награду в возрастной категории 30-34 завоевал сотрудник Сызранского нефтеперерабатывающего завода Илья Эзбин.

В результате атлеты «Роснефти» обеспечили компании второе место в корпоративном и беговом зачетах. При этом по итогам сезона 2025 года команда «Роснефть Триатлон» стала третьей в абсолютном зачете среди корпоративного рейтинга клубов IRONSTAR. Состязания в Сочи завершили триатлонный сезон в России.