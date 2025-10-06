Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях IRONSTAR в Сочи
15:13 06.10.2025
На соревнованиях по триатлону, состоявшихся в Сочи, команда «Роснефти» показала высокие результаты. В масштабном фестивале, который проходил на спортивной базе «Сириус», участвовали более 6 000 спортсменов, среди них было более 100 атлетов команды «Роснефть Триатлон». Они выступали в личном и командном зачете в различных дисциплинах, среди которых триатлонные дистанции, бег и плавание. В стартово-финишном городке был открыт корпоративный шатер «Роснефти», где спортсмены компании могли подкрепиться и отдохнуть до или после забега.
В эстафете на Олимпийской дистанции IRONSTAR Olympic Relay male, включавшей 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега, с результатом 1 ч. 51 мин. первое место заняла команда «Роснефти» в составе которой Павел Кулинич, Александр Чиргун и Александр Измайлов. Кроме того, в абсолютном зачете в забеге на 5 км золото добыла сотрудник научного института «Роснефти» Тамила Литвинова. В аналогичном забеге у мужчин на втором месте был представитель «Оренбургнефти» Иван Аршинов. Также спортсмены «Роснефть Триатлон» стали победителями в своих возрастных категориях: в первенстве в беге на 5 км - Сергей Цветков, а в заплыве на 1,85 км – Анна Ларченкова.
На дистанции IRONSTAR 113 (1,93 км – плавание, 90 км – велогонка, 21,1 км – бег) на втором месте в своей возрастной категории была Кристина Игнатьева из «РН-Ванкор», на третьем – Айгуль Кубрина из «РН-Юганскнефтегаз». На дистанции IRONSTAR 1/8 (0,5 км – плавание, 22 км – велогонка, 5 км – бег) бронзовую награду в возрастной категории 30-34 завоевал сотрудник Сызранского нефтеперерабатывающего завода Илья Эзбин.
В результате атлеты «Роснефти» обеспечили компании второе место в корпоративном и беговом зачетах. При этом по итогам сезона 2025 года команда «Роснефть Триатлон» стала третьей в абсолютном зачете среди корпоративного рейтинга клубов IRONSTAR. Состязания в Сочи завершили триатлонный сезон в России.
НОВОСТИ
- 15:32 06.10.2025
- Урожайность зерновых в РФ в 2025 году на 10% больше, чем в прошлом году — Патрушев
- 15:12 06.10.2025
- Неработающие россияне должны сами платить взносы в фонд ОМС — Матвиенко
- 15:00 06.10.2025
- Задуманная Лондоном провокация против РФ также ставит целью дискредитировать Китай — СВР
- 14:32 06.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 06.10.2025
- Лондон готовит провокацию с атакой на гражданское судно в Европе — СВР РФ
- 14:00 06.10.2025
- Зеленский хочет остаться у власти и пытается запугать оппонентов — Politico
- 13:32 06.10.2025
- Кремль считает огульными заявления в ЕС о связях полетов дронов с РФ — Песков
- 13:20 06.10.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области
- 13:05 06.10.2025
- Европе надо прочувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны — Медведев
- 13:00 06.10.2025
- Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области иммунитета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать