14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Владимира Зеленского преследует потенциальных политических оппонентов, несмотря на его заявления о готовности не баллотироваться на новый президентский срок. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что заявления Зеленского не нашли доверия на Украине. Они не вызвали практически никакого общественного резонанса, а политические оппоненты реагируют на них со скепсисом и недоверием. По словам депутатов от правящей партии «Слуга народа», присутствовавших на закрытой встрече с Зеленским в прошлом месяце, у парламентариев не сложилось впечатления, что тот действительно планирует покинуть свой пост после окончания конфликта. Напротив, Зеленский, казалось, был настроен весьма оптимистично относительно своих шансов на переизбрание, резко критиковал оппонентов и упрекал депутатов Верховной рады, активистов и журналистов в неспособности транслировать западным партнерам исключительно положительный образ Украины.

«Многие поступки Зеленского свидетельствуют об обратном. Важны дела, а не слова,» — заявила изданию бывшая вице-премьер-министр Украины по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе. По словам другого собеседника газеты, бывшего украинского министра, тактика команды Зеленского, по сути, сводится к следующему: «скажешь что-то против нас, и мы возбуждаем против тебя уголовное дело и вводим санкции». Так, против экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили более 20 уголовных дел, в том числе по статье «государственная измена». Кроме того, в фокусе внимания офиса Зеленского находится экс-главком ВСУ Валерий Залужный, считающийся его главным конкурентом. Politico отмечает, что против ряда генералов, имеющих связи с Залужным, уже возбуждены уголовные дела, что расценивается как создание рычага давления на бывшего военачальника.

В публикации также сообщается, что примером давления на независимые украинские институты стали обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, проведенные Службой безопасности Украины в июле. По словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, эти действия были направлены на дискредитацию украинской антикоррупционной системы.