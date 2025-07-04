РФ внимательно следит за заявлениями Трампа — Песков о разочарованиях лидера США

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с вниманием относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского лидера о разочарованности итогом разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.

Трамп по итогам разговора с Путиным заявил о своем недовольстве слишком медленным продвижением в украинском урегулировании. Как сообщал Кремль, президент РФ подтвердил намерение Москвы добиться целей СВО.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — прокомментировал Песков заявления лидера США.