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РФ внимательно следит за заявлениями Трампа — Песков о разочарованиях лидера США

14:32 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с вниманием относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского лидера о разочарованности итогом разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.

Трамп по итогам разговора с Путиным заявил о своем недовольстве слишком медленным продвижением в украинском урегулировании. Как сообщал Кремль, президент РФ подтвердил намерение Москвы добиться целей СВО.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — прокомментировал Песков заявления лидера США.

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