СберИнвестиции: 90% инвесторов считают важным проходить обучение

15:05

90% инвесторов считают, что перед тем, как выходить на фондовый рынок, нужно пройти обучение. Новичков вдохновляет возможность создать финансовую подушку безопасности и получать пассивный доход на регулярной основе. Клиенты с опытом в первую очередь рассчитывают кратно приумножить доход в долгосрочной перспективе. Таковы результаты опроса, который СберИнвестиции провели к Финансовому конгрессу Банка России.

Больше половины опрошенных инвесторов (58%) приходят в инвестиции, чтобы получать пассивный доход. 37% рассчитывают кратно приумножить капитал в долгосрочной перспективе, а 35% – создать финансовую подушку безопасности. Защитить деньги от инфляции стремятся 30%, сделать инвестиции основным доходом – 22%, а накопить на крупную покупку – 11%. При этом интересно, что кратное приумножение капитала – самая распространенная цель среди опытных инвесторов, а пассивный доход и подушка безопасности интересуют в первую очередь новичков.

Большинство респондентов принимают инвестиционные решения, опираясь на обучающие курсы, статьи и вебинары (42%), а также рекомендации профессиональных аналитиков в приложениях брокеров или СМИ (40%). 38% внимательно следят за отчетностью, финансовыми показателями и мультипликаторами, а 34% принимают решения на основе собственных знаний. 15% инвестируют в те компании, которые хорошо знают, а 12% ориентируются на рекомендации блогеров или каналов в Telegram. Отметим, что начинающие инвесторы уделяют особое внимание обучению, а опытные – анализу отчетности и финансовых показателей.

Недостаточное количество денег называют главным фактором, который мешает инвестировать активнее или на большие суммы (61%). Также инвесторов останавливают опасность высоких рисков (30%) и страх получить убыток (24%). Причем больше всего из-за возможности потерять все деньги переживают начинающие инвесторы (среди них 31%). Среди опытных трейдеров этот страх на четвертом месте с результатом 13%. Результаты подтверждают, что с опытом инвесторы понимают, что если придерживаться грамотной стратегии, потерять все деньги на фондовом рынке практически невозможно.

Среди сложностей треть инвесторов отмечают непонятные термины и определения. Четверть не знают, как на практике использовать торговые идеи. 20% не понимают, как работают финансовые инструменты. При этом 27% респондентов ответили, что не сталкиваются ни с какими сложностями во время инвестирования.

82% инвесторов считают, что перед тем, как начать инвестировать, нужно как минимум пройти курсы. Еще 8% уверены, что для успешных инвестиций нужно получить профильное образование. Больше половины респондентов выбирают обучение от крупных брокеров, так как это удобно и надежно, 26% ищут информацию самостоятельно на просторах Интернета. 7% обращаются за помощью к тем, кто уже разбирается в тонкостях рынка. 10% опрошенных респондентов предпочитают разбираться в теме самостоятельно на практике.

68% инвесторов хотели бы лучше разобраться в теме инвестирования в акции. На втором месте по популярности (60%) – облигации, на третьем – портфельное инвестирование. При этом среди опытных инвесторов больше востребованы темы налогообложения, трейдинга и криптовалют, тогда как новички в первую очередь выбирают курсы, связанные с основами фондового рынка.

6 из 10 инвесторов считают, что обучение более эффективно, если оно персонализировано и составлено для решения конкретно их задач. Например, среди таких задач называют составление дивидендного портфеля или советы, как оптимально вложить какую-либо сумму денег. Также инвесторы заинтересованы, чтобы им приходили уведомления о новых материалах и событиях, например, о новостях компаний, в которые они инвестируют. Также респондентам хотелось бы выбирать сложность контента и стиль изложения, общаться с ИИ, например, чтобы получать рекомендации по обучению.

«Мы видим, что инвесторы заинтересованы в обучающем контенте и понимают, что чем лучше они разбираются в фондовом рынке, тем более успешный результат могут показать, – прокомментировал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк. – Кроме того, наши клиенты, прошедшие обучение, ведут себя на фондовом рынке активнее. Они фондируют счета на 20% чаще и остаются с нами дольше тех инвесторов, кто такое обучение не проходил».

Опрос был проведен СберИнвестициями в апреле-мае этого года. В опросе приняли участие более 1500 респондентов.