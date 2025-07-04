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Путин 6 июля примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи — Песков

14:12 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подключится к саммиту БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро, по видеосвязи. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, работает саммит БРИКС, и в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита», — рассказал он.

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