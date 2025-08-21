Трамп сообщил, что лично вместе с гвардией пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ночь на пятницу лично пойдет патрулировать улицы американской столицы в рамках инициированной им борьбы с преступностью.

«Сегодня вечером я буду на улице. Вместе с полицией и военными, конечно же», — сказал он в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии США в столицу для борьбы с преступностью.