В Кремле не видят смысла в возобновлении работы нормандского формата — Песков
14:12 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нормандский формат был сформирован для реализации минских договоренностей, после прекращения существования «Минска-2» встает вопрос о том, зачем вообще нужна «нормандлская четверка». Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского посла в Германии Андрея Мельника о целесообразности возрождения так называемого нормандского формата для установления мира на Украине.
«Сам по себе нормандский формат был сформулирован и сформирован с целью реализации минских договоренностей. Далее он уже работал для этого. Поскольку минские договоренности больше не существуют и они больше невозможны, поэтому вопрос — для чего?» — сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли возрождение этого формата.
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