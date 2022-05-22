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НОВОСТИ

Более 11,5 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области

13:55 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Границу России в Ростовской области за истекшие сутки пересекли более 11,5 тыс. жителей Донбасса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

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