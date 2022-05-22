Более 11,5 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Границу России в Ростовской области за истекшие сутки пересекли более 11,5 тыс. жителей Донбасса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.



«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тыс. граждан», — говорится в сообщении.



