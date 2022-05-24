Прокуратура проводит обыск в доме экс-президента Молдавии Додона
10:05 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники прокуратуры проводят во вторник обыск в доме главы «Молдавско-российского делового союза», экс-президента страны Игоря Додона. Эту информацию подтвердила корр. ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек.
«Да, подтверждаем. Следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них пассивная коррупция, предательство родины, незаконное обогащение», — сказала Керпек.
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