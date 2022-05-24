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НОВОСТИ

Трасс поддержала разблокировку поставок зерна с Украины - СМИ

10:20 24.05.2022 Источник: Lenta.ru

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок зерна из Украины, пишет газета The Times со ссылкой на дипломатический источник.

Источник сообщил, что Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы. Реализация этой меры может потребовать согласия США. Кроме того, страны допускают сопровождение судов из Николаева.  Lenta.Ru

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