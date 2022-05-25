«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в республике на 58%
10:32 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешение на увеличение внутренних тарифов на газ на 58,1%. Об этом проинформировал в среду председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем телеграм-канале.
«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений АО „Молдовагаз“ в соответствии с действующим законодательством обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», — написал он.
Как пояснили в пресс-службе компании, для бытовых потребителей тариф вырастет с 14 лей до 22,2 лея (1,1 доллара) за тыс. куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Компания рассчитывает, что новые тарифы должны вступить в силу, начиная с 1 июня.
Как объяснил Чебан, в действующий тариф для молдавских потребителей заложена закупочная цена 620 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в апреле компания закупала российский газ по 1 194 доллара. Ожидается, что в мае его цена установится на уровне 920 долларов за 1 тыс. куб. м. Из-за тарифных отклонений на прошлой неделе потребовалось вмешательство молдавского правительства для расчетов с «Газпромом».
С апреля изменилась формула расчета стоимости газа. Теперь она складывается из 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% цены нефтяной корзины. В октябре 2021 года компании «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. После этого тарифы для бытовых потребителей Молдавии выросли в среднем с 4,2 до 15,59 лея (0,8 доллара) за 1 куб. м газа с учетом НДС.
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