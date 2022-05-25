Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт стало доступным для предпринимателей со всей России
14:30 25.05.2022
Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт стало доступным для подключения предпринимателям со всей России. Это решение было запущено в начале года и предназначено для предпринимателей, которые занимаются грузоперевозками.
СберБизнес.Транспорт подключается в интернет-банке СберБизнес и позволяет работать с грузоперевозками в формате одного окна. Из адаптированной под отрасль версии СберБизнеса предприниматели могут управлять заказами на перемещение грузов, автопарком предприятия, контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики. Грузоперевозчики могут назначать водителей в рейсы, проверять благонадежность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Их сотрудникам доступно мобильное приложение для водителей, в котором можно просматривать назначенные заказы, брать в работу и завершать их, быстро связываться с контактами на точках погрузки и выгрузки.
«Решение СберБизнес.Транспорт представляет собой быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных, – отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская. – Мгновенный доступ к ключевым показателям, управление процессами, умные виджеты, разработанные с учетом специфики отрасли, и облегченный эргономичный интерфейс помогают снизить трудозатраты предпринимателя, сэкономить его время, снизить вероятность ошибок и оптимизировать бизнес-процессы предприятия. Решением для грузоперевозчиков уже пользуется более трех тысяч компаний. СберБизнес.Транспорт можно назвать самым быстро растущим из отраслевых решений Сбера с точки зрения прироста пользовательской аудитории: ежедневно его подключает в среднем 80–100 клиентов».
Отраслевое решение СберБизнес.Транспорт доступно для подключения всей аудитории интернет-банкинга СберБизнес, которая насчитывает 2,6 млн клиентов.
Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения – специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Предпринимателям уже доступны решения с наборами сервисов, кастомизированными под различные отрасли: СберБизнес.Недвижимость, СберБизнес.ЖКХ, СберБизнес.Оптовая торговля.
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