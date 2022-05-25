Минцифры лишит льгот ИТ-компании, планирующие уволить сотрудников с гражданством Украины

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры будет лишать аккредитации ИТ-компании в случае получения подтверждения фактов принудительного увольнения граждан Украины, после чего эти компании не смогут получить льготы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

«Минцифры России предупреждает ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — сказано в сообщении.