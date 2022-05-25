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НОВОСТИ

Путин: Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение МРОТ

18:15 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить повышение зарплат, чтобы их рост опережал увеличение стоимости жизни.

«Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — сказал глава государства, открывая заседание президиума Госсовета.

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