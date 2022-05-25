Зеленский поддержал инициативу по введению виз для граждан РФ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть данный вопрос.

«Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю, — говорится в ответе на петицию, опубликованном в среду на сайте украинского президента. — Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос».