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НОВОСТИ

Зеленский поддержал инициативу по введению виз для граждан РФ

20:15 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть данный вопрос.

«Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю, — говорится в ответе на петицию, опубликованном в среду на сайте украинского президента. — Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос».

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